Жительница Саранска фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев

В Саранске местная жительница фиктивно прописала в своей квартире двух иностранцев.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в сентябре минувшего года 41-летняя жительница посёлка Ялга фиктивно прописала в принадлежащей ей квартире двух граждан Таджикистана 1984 и 2001 годов рождения.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 41-летней гражданки.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Мордовии был задержан парень, подозреваемый в разбойном нападении.

Источник: 13.мвд.рф