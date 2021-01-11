В Саранске ведется подготовка к купаниям на Крещение

На оперативном совещании в городской администрации мэр Саранска Пётр Тултаев поручил директору КУ «Дирекция коммунального хозяйства и благоустройства» Дмитрию Дергунову в ближайшие дни завершить процедуру согласования организации мест купания на Крещение.

Градоначальник отметил, что при посещении мест купания всем необходимо соблюдать санитарные нормы, а также отметил, что для соблюдения всех мер безопасности следует организовать дежурство сотрудников администрации Саранска.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru