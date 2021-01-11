Мэр Саранска поручил напомнить собственникам зданий о своевременной уборке снежных навесов и сосулек

Глава администрации Саранска Пётр Тултаев поручил напомнить собственникам зданий о необходимости своевременной уборки снежных навесов и сосулек с кровель.

Градоначальник поручил провести разъяснительную работу с собственниками зданий различных форм собственности о необходимости своевременной уборки снежных навесов и сосулек с крыш, в особенности – над входными группами и над тротуарами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru