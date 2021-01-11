Мэр Саранска принял участие в уборке города от снега

К коммунальщикам присоединился глава администрации Саранска Пётр Тултаев.

Градоначальник с личным снегоочистителем вышел на уборку городских территорий.

Мэр заявил, что не считает зазорным оказание помощи городским службам, у которых работы сейчас очень много. Глава городской администрации навел порядок около дома, а затем решил не останавливаться на этом.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru