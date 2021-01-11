Мэр Саранска распорядился выплатить премии дворникам и трактористам

Мэр Саранска Пётр Тултаев поблагодарил за работу в праздничные дни управляющие компании, отметив, что абсолютное большинство руководителей были на постоянной связи.

Градоначальник принял решение о премировании дворников и трактористов муниципальных предприятий за работу в прошедшие новогодние праздники. Предприятия должны выплатить дворникам по 5 тыс. рублей, трактористам – по 7 тыс. рублей. Каждый сотрудник должен получить премию пропорционально отработанному времени.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru