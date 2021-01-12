Артем Здунов заявил, что туристическая отрасль в Мордовии работает недостаточно эффективно

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 11 января провел встречу с заместителем министра спорта, молодежной политики и туризма республики Мариной Жулиной.

В ходе указанной встречи были обсуждены вопросы развития туризма в республике. Руководитель региона подчеркнул, что пока данная отрасль работает недостаточно эффективно. В числе главных недостатков Артем Здунов отметил недоступность объектов туризма для посещения в новогодние каникулы, а также слабую работу по созданию новых зон притяжения для гостей из других регионов.

Также обсуждались вопросы повышения туристической привлекательности республики, разработки новых, интересных для туристов направлений. В том числе речь шла о развитии паломническо-туристического кластера «Саранск – Темников – Санаксарь», в рамках которого планируется создавать туристскую инфраструктуру в Темниковском районе.

Артем Здунов отметил, что в ближайшее время лично ознакомится с объектами туризма на территории республики и оценит их потенциал.

Также на встрече была согласована дата проведения в Саранске финала премии «Маршрут года – 2020». Это мероприятие состоится 2-4 февраля.

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Источник: e-mordovia.ru