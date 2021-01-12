В Лямбирском районе в ДТП пострадал 31-летний автомобилист

В Лямбирском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 31-летний гражданин.

Происшествие произошло ранним утром 11 января на территории населенного пункта Берсеневка. На улице Советской 31-летний гражданин, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21113, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство съехало на обочину, а после этого поочередно врезалось в столб и припаркованный самосвал марки МАЗ.

Водитель легковушки получил телесные повреждения. Автомобилист был госпитализирован.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе в результате ДТП погиб 33-летний мужчина.

Источник: гибдд.рф