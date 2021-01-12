Житель Саранска во время ссоры убил своего сына

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве своего сына.

Днём 1 января 72-летний житель Саранска, проживающий в Ленинском районе города, поссорился со своим 49-летним сыном. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта несколько раз ударил оппонента ножом в область груди и живота. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru