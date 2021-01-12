В Мордовии руководитель муниципального предприятия обвиняется в сокрытии денежных средств

В Мордовии суд вынесет приговор в отношении руководителя муниципального предприятия, который обвиняется в сокрытии денежных средств.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в период с мая по декабрь 2019 года директор муниципального предприятия Саранска «Горремдорстрой», достоверно зная о наличии у руководимой им организации налоговой задолженности перед бюджетом, минуя блокированные инкассовыми поручениями расчетные счета, сокрыл денежные средства в размере более 5,8 млн рублей. По распорядительным письмам взаиморасчеты с контрагентами проводились через другую организацию. В октябре прошлого года муниципальное предприятие было признано банкротом.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

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Источник: mordovia.sledcom.ru