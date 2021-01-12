В Саранске был задержан пьяный автомобилист

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный автомобилист.

Ранним утром 11 января на Северо-Восточном шоссе сотрудники ДПС ГИБДД по Мордовии остановили автомобиль марки ВАЗ-21140. За рулем транспортного средства находился 21-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный молодой человек уже привлекался к ответственности по аналогичной причине.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что несколько дней назад пожилой житель Ленинского района Саранска во время ссоры убил своего сына.

Источник: гибдд.рф