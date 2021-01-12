В Ромодановском районе горел жилой дом

В Ромодановском районе пожарные ликвидировали возгорание в многоквартирном жилом доме.

Поздним вечером 11 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в населенном пункте Ромодановский махоркосовхоз. На улице Центральной загорелся многоквартирный жилой дом №10. Пламя повредило чердак постройки на площади, составляющей 2 квадратных метра.

По предварительной информации, в результате данного происшествия никто не пострадал.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru