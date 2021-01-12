Безработный житель Саранска подозревается в грабеже

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали безработного местного жителя, который подозревается в совершении грабежа.

Стражами порядка было установлено, что некоторое время назад на улице 46-летний житель Саранска познакомился с двумя мужчинами. Новоиспеченные знакомые предложили горожанину присоединиться к совместному распитию спиртных напитков. Последний принял данное предложение. Попойка проходила в квартире тещи одного из новых знакомых 46-летнего горожанина.

Когда спиртное закончилось, 38-летний участник застолья предложил мужчине сходить в магазин за добавкой. Получив негативный ответ, собутыльник избил 46-летнего пострадавшего, похитил у него документы и деньги в сумме 2 тыс. рублей, а поле этого прогнал из квартиры.

В кратчайшие сроки 38-летний мужчина был задержан. Гражданин, не имеющий постоянного места работы, признал свою вину. Похищенные документы и деньги были изъяты.

В отношении 38-летнего гражданина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф