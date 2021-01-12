В Саранске загорелся мусор в заброшенном здании

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора в заброшенной постройке.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС днём 11 января. В заброшенном здании, расположенном по адресу – улица Т. Бибиной, загорелся мусор.
По предварительной информации, во время данного пожара ни один человек не пострадал.
Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 1 квадратный метр.
В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru