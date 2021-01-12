В Саранске разыскивается парень, подозреваемый в краже куртки

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается гражданин, который подозревается в краже мужской куртки из магазина.

Из спортивного магазина, расположенного в торговом центре по улице Гагарина, 9 января неизвестный гражданин похитил мужскую куртку, стоимость которой составляет 15,5 тыс. рублей.

Подозреваемый был одет в куртку белого цвета, шапку бордового цвета спортивные штаны черного цвета и кроссовки белого цвета. При себе гражданин имел пакет белого цвета.

Все, кто что-либо знает о личности или местонахождении предполагаемого преступника, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 8(8342) 29-77-88 или 102.

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Источник: 13.мвд.рф