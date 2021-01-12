Житель Саранска подозревается в незаконном хранении марихуаны

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в незаконном хранении марихуаны.

В ходе обследования гаража подозреваемого была обнаружена и изъята марихуана общей массой 3,4 кг.

Горожанин пояснил, что нарвал дикорастущее растение прошлым летом на одном из заброшенных полей в Рузаевском районе, после чего высушил, измельчил, расфасовал по емкостям и оставил на хранение для личного употребления.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. В отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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Источник: 13.мвд.рф