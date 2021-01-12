В Мордовии стартовала олимпиада школьников

В Мордовии 12 января стартовал региональный этап общегосударственной олимпиады школьников.

Местом проведения олимпиады является МГУ имени Н.П. Огарева. Ожидается, что в интеллектуальных состязаниях по двум десяткам общеобразовательных предметов примут участие более 2,8 тыс. человек, являющихся учениками девятых-одиннадцатых классов.

Региональный этап олимпиады продлится до 22 февраля. Первым предметом стал французский язык, а завершатся испытания немецким языком.

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Источник: info-rm.com