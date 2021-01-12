В Саранске 24-летний парень пойдет под суд по обвинению в мошенничестве

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в совершении мошенничества.

В августе прошлого года 24-летний житель Саранска взял в аренду у 28-летнего парня игровую приставку. Заплатив 500 рублей за один день пользования, обвиняемый пообещал владельцу консоли отдать остальные деньги через несколько дней. После истечения срока аренды молодой человек не вернул игровую приставку, а на звонки 28-летнего гражданина перестал отвечать.

Выяснилось, что обвиняемый сдал консоль в ломбард за 10 тыс. рублей. Также было установлено, что в июле минувшего года молодой человек под предлогом аренды завладел двумя кофемашинами, принадлежащими 43-летней гражданке, которые также сдал в ломбард. Ущерб составил 105 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении 24-летнего горожанина находятся на рассмотрении суда.

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Источник: 13.мвд.рф