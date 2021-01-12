В Мордовии с поличным задержали парня, пытавшегося совершить хищение из магазина

В Чамзинском районе сотрудники полиции задержали гражданина, который пытался украсть деньги и сигареты из магазина.

В посёлке Комсомольский 26-летний местный житель, разбив молотком стекло входной двери, зашел в помещение сетевого магазина, откуда пытался похитить более 70 пачек сигарет и денежные средства в сумме 3 тыс. рублей. После проникновения парня в здание сработала пожарно-охранная сигнализация и на место происшествия незамедлительно были направлены следственно-оперативная группа ММО МВД РФ «Чамзинский» и экипаж вневедомственной охраны. Гражданин был задержан на месте преступления.

Молодой человек заявил, что решил совершить кражу по причине отсутствия денег. Несколько месяцев назад парень вернулся из тюрьмы, где отбывал наказание за угон.

Выяснилось, что за несколько часов до задержания молодой человек украл из другого магазина товары стоимостью 3,5 тыс. рублей.

В отношении парня было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф