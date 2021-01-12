Житель Ардатовского района во время ссоры убил знакомого

В Ардатовском районе сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в убийстве своего знакомого.

Известно, что 6 января 56-летний житель деревни Суродеевка распивал спиртные напитки в компании своего 64-летнего знакомого. В ходе попойки между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений младший участник попойки ударил собутыльника ножом. От полученного ранения пострадавший скончался.

В отношении 56-летнего гражданина была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: mordovia.sledcom.ru