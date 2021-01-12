В Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого

В Саранске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который подозревается в убийстве знакомого.

Известно, что 9 января 64-летний житель Саранска, проживающий по адресу – улица Васенко, вернувшись домой, обнаружил в своей квартире, которая была открытой, 49-летнего знакомого. По причине упомянутых обстоятельств между мужчинами вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений старший участник конфликта нанес гостю несколько ножевых ранений. После этого 64-летний гражданин вынес пострадавшего на улицу, а затем вернулся домой.

От полученных телесных повреждений 49-летний мужчина скончался. Труп гражданина обнаружили случайные прохожие.

В отношении 64-летнего горожанина было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф