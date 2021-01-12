В исправительных учреждениях Мордовии прошли шахматные турниры

В исправительных учреждениях УФСИН РФ по Мордовии состоялись шахматные турниры.

В ИК-5 в турнире по шахматам приняли участие 48 осужденных, в ЛИУ-19 – 120 заключенных.

Победителям соревнований были вручены грамоты и ценные подарки.

Репортажи о проведении состязаний транслировались по кабельному телевидению.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что руководство и личный состав межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии в торжественной обстановке проводили на пенсию заместителя начальника Назаркину Елену Владимировну.

Источник: 13.fsin.su