В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей

В межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей.

Обучение прошли 14 специалистов-кинологов из 7 территориальных органов ФСИН России: Нижегородской, Пензенской, Ульяновской областей, республик Мордовия, Удмуртия, Татарстан, Чувашия.

В течение трех месяцев преподаватели цикла кинологической службы обучали инструкторов-кинологов и их служебных собак общему и специальному курсу дрессировки.

По окончании квалификационного экзамена было проведено торжественное мероприятие, слушателям были вручены свидетельства о присвоении квалификации «Проводник (вожатый) служебных собак четвертого разряда».

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Источник: 13.fsin.su