В Мордовии обсудили ход текущего отопительного сезона

В Мордовии прошло заседание оперативного штаба по вопросам ликвидации аварий на объектах топливно-энергетического комплекса, ЖКХ и сетей электросвязи.

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов в ходе указанного заседания обратил особое внимание на оперативное реагирование всех служб на обращения граждан. Руководитель республики отметил, что жители региона публикуют свои обращения в социальных сетях, но ответственные лица часто на эти сообщения либо вообще не реагируют, либо же ограничиваются формальными отписками. Артем Здунов передал подборку таких обращений в распоряжение штаба.

В ходе заседания также был рассмотрен весь блок вопросов, касающихся бесперебойного обеспечения всех объектов республики, социальных в особенности, всеми ресурсами для прохождения отопительного сезона.

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Источник: e-mordovia.ru