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В одной из колоний Мордовии прошла развлекательная программа «Зимняя сказка»

В одной из колоний Мордовии прошла развлекательная программа «Зимняя сказка»

В исправительной колонии №14 УФСИН РФ по Мордовии состоялась развлекательная программа под названием «Зимняя сказка».

Поучительная мораль, которая присуща каждой сказке, присутствовала в сценках, разыгранных фантастическими персонажами.

Благодаря использованию декораций и костюмов рассматриваемое представление получилось ярким и красочным.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в межрегиональном учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялся очередной выпуск слушателей. Обучение прошли 14 специалистов-кинологов.


Источник: 13.fsin.su