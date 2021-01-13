В УФСИН РФ по Мордовии психологи проводят занятия с личным составом

Психологами лечебного исправительного учреждения №3 УФСИН РФ по Мордовии проводятся занятия с сотрудниками, направленные на преодоление кризисных ситуаций.

С кризисом сталкивается не только сам человек, находящийся в этом состоянии, но и его близкое окружение. Все эти люди стремятся преодолеть психологические проблемы.

Сотрудники во время занятий пытаются ответить на вопросы о том, чем же является кризис в жизни человека, каковы его причины и последствия, а также о том, как защититься от негативных воздействий кризисного периода и помочь человеку преодолеть его.

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Источник: 13.fsin.su