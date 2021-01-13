В исправительных учреждениях Мордовии прошли конкурсы на лучшую снежную фигуру

В исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, были проведены конкурсы на лучшую фигуру из снега.

В ИК-17 в конкурсе приняли участие 7 отрядов. Критериями оценки работ являлись оригинальность, красочность, объем фигуры и соответствие тематике символа 2021 года, которым является бык.

По результатам конкурса третье место разделили между собой отряды №№1 и 2 за выполненную совместными усилиями фигуру под названием «Снеговик», второе место занял отряд №6 за выполнение двух снежных фигур под названием «Новогодний автомобиль», победу одержал отряд №4, осужденными которого была выполнена фигура «Русская изба».

В ИК-13 стараниями осужденных женщин на территории исправительного учреждения появились необычные снежные творения.

Задачами конкурса были: расширение форм зимнего досуга, развитие самостоятельного художественного творчества через искусство снежной фигуры, раскрытие творческих способностей у осужденных, их самовыражение.

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Источник: 13.fsin.su