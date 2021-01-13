В Торбеевском районе горела баня

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.
Днём 12 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Жуково. Возле дома №11, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 16 квадратных метров.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru