В Торбеевском районе горела баня

В Торбеевском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Днём 12 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в селе Жуково. Возле дома №11, расположенного по адресу – улица Октябрьская, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 16 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бани в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru