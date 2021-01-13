В Саранске насчитывается практически 7 тысяч безработных

В Саранске в настоящее время практически 7 тыс. граждан не имеют постоянного места работы.
Численность безработных в Саранске в настоящее время составляет 6931 человек.
Уровень регистрируемой безработицы в городе равен 4%.
Коэффициент напряженности на рынке труда Саранска составляет 2,37%.
Заявленная работодателями потребность в работниках равна 2976 единицам, из них по рабочим профессиям – 2047 единиц.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
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Источник: adm-saransk.ru