В Саранске насчитывается практически 7 тысяч безработных

В Саранске в настоящее время практически 7 тыс. граждан не имеют постоянного места работы.

Численность безработных в Саранске в настоящее время составляет 6931 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в городе равен 4%.

Коэффициент напряженности на рынке труда Саранска составляет 2,37%.

Заявленная работодателями потребность в работниках равна 2976 единицам, из них по рабочим профессиям – 2047 единиц.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru