В Мордовии работник почты пойдет под суд по обвинению в получении взятки

В Саранске суд вынесет приговор в отношении работника почты, который обвиняется в получении взятки.

Сотрудниками следственных органов было установлено, что в 2019 году обвиняемый, работая в должности руководителя отдела розничных товаров УФПС РМ – филиала ФГУП «Почта России», сообщил директору коммерческой организации, что для выбора его организации в качестве поставщика продовольственных товаров он должен передать ему так называемый откат в размере 3% от суммы приобретаемой продукции. С августа 2019 года по март прошлого года фигурант уголовного дела путем безналичных банковских получил взятку на общую сумму около 107,5 тыс. рублей.

В настоящее время материалы уголовного дела в отношении обвиняемого находятся на рассмотрении суда.

Также читайте о том, что в Саранске был задержан мужчина, подозреваемый в убийстве знакомого.

Источник: mordovia.sledcom.ru