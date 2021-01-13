В Ковылкино горел магазин

В Ковылкино пожарные ликвидировали возгорание магазина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС ранним утром 13 января. На улице Пролетарской загорелся магазин. Пламя повредило здание торгового заведения на площади, составляющей 0,5 кв. м.

По предварительной информации, во время данного пожара никто не пострадал.

Специалисты устанавливают, по какой причине произошло возгорание в магазине.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru