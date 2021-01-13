В Мордовии из-за мороза отменили занятия в школах

В Мордовии по причине существенного снижения температуры воздуха было принято решение об отмене занятий в школах некоторых населенных пунктов.

В связи с понижением температуры воздуха 13 января были отменены занятия с первого по девятый класс в школах Саранска.

Кроме того, занятия с первого по одиннадцатый класс 13 января были отменены в городских и сельских школах Большеберезниковского, Атяшевского, Чамзинского, Большеигнатовского, Дубенского, Ардатовского и Ичалковского районов.

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Источник: info-rm.com