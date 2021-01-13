В Саранске стартовал конкурс «Мастер года - 2020»

В Саранске стартовал конкурс творческих работ мастеров изобразительного и декоративно-прикладного творчества под названием «Мастер года - 2020».

Участниками указанного конкурса могут стать как отдельные мастера, активно и самостоятельно работающие в области народного искусства, так и творческие содружества, не являющиеся членами Союза художников Мордовии.

Работы принимаются с 13 по 22 января по следующему адресу: улица Титова, д. 23, кабинет № 7. Прием осуществляется в период с 09:00 до 15:00.

Финальное подведение итогов конкурса состоится 28 января.

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Источник: adm-saransk.ru