В Саранске во время зимних каникул проводились спортивные игры на свежем воздухе

В период с 25 декабря по 10 января в Саранске для детей были организованы зимние спортивные игры на свежем воздухе.

Программа спортивных развлечений состояла из игры на свежем воздухе под названием «Веселые старты», хоккея с мячом, показательных выступлений ГБУ РМ «СШОР по фигурному катанию на коньках, показательных выступлений по тет-регби, хоккея с шайбой и футбола на снегу.

Кроме того, все желающие могли покататься на коньках и лыжах. Для этого были организованы пункты проката.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru