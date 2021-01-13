В Саранске был проведен сеанс одновременной игры в шахматы

В Саранске был проведен сеанс одновременной игры одним из сильнейших шахматистов России, неоднократным призером чемпионата России по шахматам среди мужчин (спорт глухих) Андреем Онищенко (г. Москва).

В числе участников сеанса были воспитанники САШ Е. Швецова Алсу Романова, Александр Макаревский, Дмитрий Сорокин, ветеран мордовских шахмат по спорту глухих Александр Антипин и члены команды МОУ «Лицей №7».

По ходу сеанса шахматисты из Мордовии оказали достойное сопротивление и показали хорошую игру, но мастерство приглашенного мастера позволило ему завершить все партии в свою пользу.

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Источник: adm-saransk.ru