Владимир Сушков посетил Краснослободский район

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков с рабочей поездкой побывал в Краснослободском районе.

Владимир Сушков осмотрел ход работ по возведению многофункционального спортивного комплекса в селе Бобылевские Выселки в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». В здании комплекса предусмотрены ледовая арена, два бассейна, тренажерный и фитнес-залы. Проект планируется завершить в текущем году.

Также Владимир Сушков побывал в двух коммерческих аптеках Краснослободска. Сотрудники аптек сообщил, что в основном все противовирусные, кроворазжижающие лекарственные средства, антибиотики и гормональные препараты есть в наличии.

С главным врачом Краснослободской центральной районной больницы Валерием Киршевым Владимир Сушков обсудил участие медучреждения в программе модернизации первичного звена здравоохранения. Планируется капитально отремонтировать здание поликлиники в Краснослободске.

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Источник: e-mordovia.ru