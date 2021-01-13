В Мордовии обсудили работу системы здравоохранения региона

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов провел рабочую встречу с руководителем территориального органа Росздравнадзора по республике Андреем Игнатьевым.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы работы системы здравоохранения республики, в том числе связанные с оказанием медицинской помощи больным с COVID-19, а также с лекарственным обеспечением.

Андрей Игнатьев отметил, что система здравоохранения региона работает стабильно, свидетельством тому является количество свободных коек, вызовов скорой медицинской помощи, а также количество обращений граждан в Росздравнадзор – их поступает гораздо меньше, сейчас они носят единичный характер. Руководитель надзорного органа связал это с тем, что улучшилась ситуация с наличием лекарств в аптеках, в том числе частных.

Артем Здунов поставил задачу по выстраиванию эффективного взаимодействия с частными аптечными сетями для более оперативного реагирования при возникновении дефицита лекарственных препаратов.

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Источник: e-mordovia.ru