Артем Здунов поздравил с профессиональным праздником сотрудников прокуратуры

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 12 января поздравил сотрудников прокуратуры с профессиональным праздником.

Артем Здунов в своем выступлении обозначил наиболее актуальные задачи на перспективу. Речь идет о реализации национальных проектов, строгом контроле за целевым использованием бюджетных средств, а также о вопросах социальной поддержки граждан и контроля за ценообразованием, своевременной выплаты заработной платы и противодействия коррупции.

За безупречную службу в органах прокуратуры благодарность главы республики была объявлена Рустаму Аберхаеву, прокурору отдела управления надзора за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельности прокуратуры Мордовии, а также Тамаре Князькиной, старшему помощнику прокурора Ленинского района Саранска.

Также читайте о том, что Владимир Сушков посетил Краснослободский район.

Источник: e-mordovia.ru