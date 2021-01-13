Артем Здунов встретился с главой Теньгушевского района

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 12 января провел встречу с руководителем Теньгушевского района Ольгой Куткиной.

В ходе указанной встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития территории.

Во встрече также принял участие глава Шокшинского сельского поселения Теньгушевского района Павел Акишев.

Руководитель республики отметил, что Теньгушевский район является пограничной и стратегической территорией для республики, а также подчеркнул, что очень важно оказать муниципалитету всю необходимую поддержку.

Ольга Куткина рассказала, что в Теньгушевском районе проживают 9,5 тыс. человек. Трудоспособного населения в районе насчитывается около 5,5 тыс. человек, из них 2 тыс. не имеют работы, по причине чего вынуждены ездить на заработки вахтовым методом в Москву.

Артем Здунов детально расспросил о потенциальных возможностях территории, о работе администрации района с инвесторами, о подготовке площадок под возможные производства. Руководитель республики остановился на совместном российско-венгерском проекте по строительству в районе крупного молочного комплекса на 3 тыс. голов КРС. Из-за пандемии его реализация продвигается не так быстро, как планировалось. Артем Здунов дал поручение министерству сельского хозяйства республики взять вопрос на особый контроль. Были рассмотрены и другие возможные для района производственные проекты.

Большое внимание в ходе рабочей встречи было уделено проблемным точкам района, в том числе тем, о которых говорят жители в социальных сетях. Руководитель республики подчеркнул, что отслеживает ситуацию с жалобами населения по всем районам, а также призвал руководителей муниципалитетов более оперативно реагировать на эти обращения. В числе проблемных вопросов Теньгушевского района были названы отсутствие уличного освещения и низкое качество питьевой воды в ряде населенных пунктов, несвоевременная расчистка тротуаров, а также нашествие лис.

Ольга Куткина пояснила, что в решении вопроса качества воды своими силами району не справиться, нужна помощь республиканских властей. Артем Здунов дал поручение детально изучить этот вопрос, найти оптимальные технические решения и представить ему предложения по решению этой проблемы.

Отдельно на встрече были обсуждены вопросы развития села Шокша. Глава сельского поселения Павел Акишев рассказал о том, как родилась идея о привлечении в село людей. В 2016 году с этой инициативой выступил уроженец Шокши Дмитрий Шиндаков, который через социальные сети начал приглашать сюда городских жителей. За 3,5 года в Шокшу переехали 12 семей. Артем Здунов поддержал инициативу Дмитрия Шиндакова и Павла Акишева и попросил обозначить направления, по которым селу нужна поддержка.

Глава сельского поселения сообщил, что требуется замена сетей водоснабжения и новые дороги. Руководитель республики дал поручение рассмотреть все возможные варианты решения этих проблемных для сельчан вопросов, в том числе через действующие государственные программы.

Кроме того, Артем Здунов сообщил о скором визите в Теньгушевский район.

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Источник: e-mordovia.ru