В Инсарском районе ввели в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт

В селе Яндовище Инсарского района в конце прошлого года был сдан в эксплуатацию новый фельдшерско-акушерский пункт.

Указанный объект был построен в рамках реализации национального проекта под названием «Здравоохранение».

Фельдшерское-акушерский пункт возводила бригада строителей, руководимая Игорем Мокшанкиным, состоящая на хорошем счету в строительно-монтажном управлении «Артель» из Ульяновска, которое выступило подрядчиком.

По информации, которая была опубликована пресс-службой правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru