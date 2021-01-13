В Саранске обсудили соблюдение масочно-перчаточного режима в общественном транспорте

На рабочем совещании в администрации Саранска, на котором в том числе рассматривались меры противодействия распространению коронавирусной инфекции на территории города, был обсужден ход рейдов по проверке соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте.

В период с 6 по 12 января на месте пассажирами общественного транспорта было устранено 127 замечаний, на тех, кто отказался надевать средства индивидуальной защиты, было составлено 11 протоколов.

За указанный период в городе было проверено 118 машин такси, на месте устранено 36 замечаний, из них 20 – водителями, составлен протокол на одного таксиста за отсутствие средств индивидуальной защиты.

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Источник: adm-saransk.ru