Министерство здравоохранения Мордовии рассказало о ходе вакцинации от коронавируса в регионе

В Мордовию поступило 2742 дозы вакцины от коронавируса.

В ближайшее время ожидается ещё около 30 тыс. комплектов.

С 25 декабря в Мордовии проводится вакцинация жителей республики возрастом от 60 лет.

В первую очередь прививки делают работникам медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания и многофункциональных центров, лицам, проживающим в организациях социального обслуживания, лицам с хроническими заболеваниями.

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Источник: adm-saransk.ru