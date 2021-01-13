В Мордовии сотрудники ГИБДД провели несколько рейдовых мероприятий

В период с 1 по 10 января на территории Мордовии сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий.

В выходные и праздничные дни контроль за соблюдением ПДД был усилен проведением массовых проверок в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный район», «Безопасный регион», «Нетрезвый водитель» и «Безопасная дорога».

Рейдовые мероприятия проводились как в Саранске, так и во всех районах республики.

За десять дней проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками Госавтоинспекции были выявлены 1799 фактов нарушений ПДД. Самыми частыми нарушениями являются непредставление преимущества в движении пешеходам, выезд на полосу встречного движения, нарушение правил применения ремней безопасности, перевозка детей без использования детских удерживающих устройств, управление транспортным средством при наличии технических неисправностей.

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Источник: гибдд.рф