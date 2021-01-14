Артем Здунов заявил, что ситуация с распространением коронавируса в Мордовии находится под контролем

Временно исполняющий обязанности главы Мордовии Артем Здунов 13 января провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Артем Здунов отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории региона находится под контролем, но остается напряженной.

Также глава региона заявил, что система здравоохранения продолжает работать с очень большой нагрузкой.

Кроме того, Артем Здунов сообщил главам муниципальных образований, что нужно не просто оказывать помощь, но и анализировать всё, что происходит, дабы упростить работу системы здравоохранения в дальнейшем.

Руководитель республики особо отметил важность свободного коечного фонда, лекарственного обеспечения, тестирования и начала массовой вакцинации от коронавируса.

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Источник: e-mordovia.ru