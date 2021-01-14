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На улицах Мордовии во время новогодних каникул более 50 человек получили травмы

На улицах Мордовии во время новогодних каникул более 50 человек получили травмы

Заместитель главы правительства Мордовии Галина Лотванова сообщила о том, как прошли новогодние каникулы.

Чрезвычайных происшествий на объектах здравоохранения и социальной сферы региона не зафиксировано, при этом количество вызовов скорой медицинской помощи с 1 по 10 января по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 3%. Количество травм сократилось на 37%, но травм со смертельным исходом стало больше.

На улицах травмы получили 53 человека, большей частью - при катаниях с горок, в том числе с несанкционированных. 

По информации пресс-службы правительства Мордовии.

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Источник: e-mordovia.ru