В Чамзинском районе 17-летний пешеход был сбит двумя автомобилями

В Чамзинском районе 17-летний парень попал под колёса двух автомобилей.

Происшествие произошло вечером 13 января на 2-м километре дороги, пролегающей между посёлком Комсомольский и трассой, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск. Автомобиль марки «Шевроле-Круз» под управлением 36-летнего мужчины совершил наезд на 17-летнего парня, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него наехал автомобиль марки ВАЗ-211440, за рулем которого находился 49-летний гражданин.

Пешеход был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф