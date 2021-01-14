В Рузаевке сгорел садовый дом

В Рузаевке произошел пожар, который уничтожил садовый дом.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС поздним вечером 13 января. На территории дачного массива, расположенного по адресу – улица 40 лет Победы, загорелся садовый дом. Пламя полностью уничтожило постройку на площади, составляющей 12 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара ни один человек не пострадал.

Причина возгорания садового дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru