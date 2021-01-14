В Саранске был задержан пьяный водитель легковушки

В Саранске сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Поздним вечером 13 января в посёлке Ялга сотрудниками ДПС ГИБДД МВД по Мордовии на улице Мичурина был остановлен легковой автомобиль марки «Лада-Приора». За рулем транспортного средства находился 36-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист привлекался к ответственности по причине нарушения аналогичного характера.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДЛ ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе 17-летний пешеход был сбит двумя автомобилями.

Источник: гибдд.рф