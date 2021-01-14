В Зубово-Полянском районе горела баня

В Зубово-Полянском районе пожарные ликвидировали возгорание бани.

Поздним вечером 13 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Ударный. Возле дома №8, расположенного по адресу – улица Центральная, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади, составляющей 48 квадратных метров.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru