Мордовия выходит на плато по коронавирусу

В праздничные дни в Мордовии процент свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 в лечебных учреждениях республики не опускался ниже 20%, а количество выписываемых пациентов превышало количество госпитализированных.

В настоящее время в госпиталях для больных коронавирусом свободный коечный фонд составляет 30%.

Сейчас республика выходит на плато по коронавирусу.

Руководство региона намерено удержать ситуацию, для этого нужно ужесточить соблюдение требований санитарной безопасности и держать тему на пристальном контроле.

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Источник: e-mordovia.ru