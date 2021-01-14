На следующей неделе Мордовия получит более 11 тысяч доз вакцины от коронавируса

На следующей неделе ожидается поступление в Мордовию ещё 11100 доз вакцины от коронавируса.

Новая партия вакцины позволит начать масштабную вакцинацию для всех групп, определенных как приоритеты первого уровня: это работники здравоохранения, образования, социального обслуживания, многофункциональных центров, лица, проживающие в учреждениях социального обслуживания, лица, страдающие хроническими заболеваниями дыхательной, сердечно-сосудистой систем, сахарным диабетом, ожирением.

Министр здравоохранения республики Олег Маркин сообщил, что вакцинацию проводят 23 лечебных учреждения, имеется все необходимое оборудование для соблюдения условий транспортировки и хранения вакцины.

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Источник: e-mordovia.ru